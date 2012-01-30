Мінкульт Росії хоче напарити Києву пам’ятник Столипіну

Міністерство культури Російської Федерації хоче подарувати столиці України пам’ятник прем’єр-міністру царської Росії Петру Столипіну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата Київради Олександра БРИГИНЦЯ, постійна комісія Київради з питань культури та туризму не підтримала пропозицію Міністерства культури РФ територіальній громаді Києва прийняти в дар зазначений пам’ятник.

Як зазначає О.БРИГИНЕЦЬ, який є головою комісії Київради з питань культури та туризму, з відповідною пропозицією - подарувати пам’ятник киянам - звернувся міністр культури Російської Федерації Олександр АВДЄЄВ до київської влади.

«Я не хочу оцінювати дії Столипіна і нагадувати про ті його дії, які були спрямовані на шкоду Україні і на підтримку царя. Я не хочу говорити про те, що на думку багатьох експертів, Столипін був запеклим російським шовіністом. Переконаний, що при всьому різноманітті політичних поглядів, які є в Україні, знайдуться й ті, хто інакше оцінює діяльність Столипіна. Тому зосереджусь на іншому аспекті: сьогодні ми повинні робити те, що об’єднує громаду, а не те, що її роз’єднує”, - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

На його переконання, потрібно встановлювати пам’ятники тим, хто зробив великий внесок в розвиток українства та Української держави.

Як відзначив депутат, на думку Міністерства культури Російської Федерації, цей жест сприятиме зміцненню братських відносин між нашими народами і підкреслить в художній формі важливий внесок П.Столипіна в спільне історичне минуле.

«Саму ідею подарувати Україні пам’ятник людини, яка завдала великої шкоди України, я розглядаю як провокацію або вкрай необдуману дію. Як на мене, пам’ятник Героям Крут є більш доречним в Москві, ніж пам’ятник Столипіну в Києві. Адже Герої Крут боролись не стільки з росіянами, скільки з «червоною чумою», яка завдала непоправної шкоди і самій Росії. Столипін же своїми реформами знищив українське селянство, українські традиції, змусив значну частину українців переїхати до Сибіру, таким чином обезкровивши українські землі», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.