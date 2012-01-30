На Луганщині одразу шістьом містам обмежили подачу води

У Луганській області сьогодні о 13.30 сталася аварія на магістральному водоводі діаметром 1200 мм, обмежено подачу води 6 містам області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ТОВ «Луганськвода».

Порив на сталевому водоводі утворився між насосною станцією 4-го підйому Західної фільтрувальної станції (ЗФС) і насосною станцією 4-го підйоми м. Алчевська. В даний час на місці ліквідації аварії зосереджена вся необхідна техніка для швидкого усунення пошкоджень. Як з`ясували фахівці водоканалу, причиною пориву стала спрацьованість водоводу.

За оцінками фахівців, аварійно-відновлювальні роботи буде завершено до 22.00 30 січня.

На час проведення ремонтних робіт буде знижено подачу води Антрациту і Красному Лучу на 60%, Зоринську і Артемівську - на 35%, а Алчевську і Перевальську - на 20%.

31 січня до 10-ї години ранку проводитиметься заповнення магістрального водоводу, а з 10.00 до 13.00 – входження у звичайний режим. Після 13.00 водоканал відновить подачу води всім абонентам в повному обсягу, запевнили в компанії.

Як повідомлялося, 22 січня 2006 року в Алчевську сталася катастрофа міської інфраструктури. Системи опалення в місті практично повністю були розморожені, оскільки, незважаючи на 30° морози і припинення опалення через розрив головної магістралі, що веде від ТЕЦ до міста, воду з труб не злили, тому замерзла вода їх розірвала.

Залишившись без опалення, жителі Алчевська намагалися обігрітися за допомогою електрики і газу, але, не витримавши навантаження, спочатку була зупинена електромережа, а потім і газова мережа. За кілька днів, через відсутність теплої води, були заморожені й каналізаційні системи. Місто залишилося без системи опалення, каналізації, електроенергії та газопостачання.

В Алчевську було оголошено надзвичайну ситуацію державного масштабу, сотні дітей із вчителями були евакуйовані в теплі регіони України, а кілька тисяч рятувальників, військових і залізничників допомагали Алчевську справитися з катастрофою.