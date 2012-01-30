У Криму продовжили штормове попередження

Штормове попередження, оголошене в Криму минулого тижня, продовжили: у регіоні морозна, вітряна погода, в районі Чатир-Дага-яйли у південній частині півострова можливе сходження снігової лавини.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Управління МНС в Криму.

«30-31 січня очікується сильний сніг, ожеледь, посилення північно-східного вітру швидкістю до 20 метрів на секунду, місцями - до 25 м/с. 31 січня в районі гори Чатир-Даг зберігається загроза сходження снігової лавини. 1-2 лютого на Південному узбережжі Криму очікується мінімальна температура повітря 10-15 градусів морозу вночі, 4-9 градусів морозу вдень», - зазначається у прес-релізі.

Рятувальники просять жителів Криму і відпочиваючих відкласти виїзди на рибалку, полювання і не виходити в гори.