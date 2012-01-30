На шахті в Луганській області молодого гірника затисло між вагонами

У Луганській області в шахтоуправлінні «Молодогвардійська» публічного акціонерного товариства «Краснодонвугілля» загинув гірник ділянки «Шахтний транспорт - 2».

Про це УНІАН сьогодні повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на головного технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Краснодонському теркомі Олександра КУДРІНА.

За його словами, смертельно травмований шахтар (1988 року народження) був виявлений на 261 пікеті по Орловському повітроподавальному ходку пласта К2 на горизонті 617 метрів. При виконанні робіт з доставки вагона гірник був затиснутий між вагонами (між вагоном, який доставлявся, і тим, який стояв поруч).

«На жаль, допомогти гірникові було вже неможливо, від отриманих травм він помер на місці», - констатував О.КУДРІН.

Наразі на підприємстві створена комісія спеціального розслідування, яка спільно з органами Профспілки з`ясовує точні обставини і причини трагедії.