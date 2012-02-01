МВС: міністр узяв відпустку не через ситуацію навколо Ех.ua

Міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО перебуває у відпустці з 20 січня по 6 лютого, що не має жодного стосунку до ситуації, яка склалася навколо файлообмінника Ех.ua.

Про це заявив УНІАН начальник Управління зв`язків з громадськістю МВС України Володимир ПОЛІЩУК.

За його словами, "міністр пішов у відпустку на свій день народження, 20 січня. Згідно з положенням про проходження служби в органах внутрішніх справ України, він має право на відпустку в будь-який час, незалежно від того, як довго працює на посаді міністра".

Як сказав В. ПОЛІЩУК, міністр, найімовірніше, хотів уникнути привітань з днем народження на роботі, тому взяв відпустку на цей період.

В. ЗАХАРЧЕНКО "приступає до роботи наступного понеділка, 6 лютого", - додав В. ПОЛІЩУК.

Він нагадав, що під час проведення Євро-2012 у співробітників міліції, зокрема керівництва МВС, не буде можливості піти у відпустку. "І наприкінці року українську міліцію очікує важкий період - забезпечити правопорядок під час підготовки до виборів у Верховну Раду і під час їх проведення. Також відпустка неможлива. Тому міністр і вибрав зручний час для відпочинку", - пояснив В. ПОЛІЩУК.

На запитання, чи може відпустка міністра бути пов`язана із ситуацією навколо файлообмінника Ех.ua, він відповів: "Ех.ua - це вчорашній захід. Він, звичайно ж, ніяк не пов`язаний з відпусткою міністра".

Що стосується офіційного сайту відомства, то, за словами В. ПОЛІЩУКА, вживаються всі необхідні зусилля для того, щоб відновити роботу сайту. Наразі сайт МВС недоступний. В МВС України припускають, що це DОS-атаки, у зв`язку з чим міністерство пропонує користувачам звертатися до сторінки МВС на Facebook.

Заступник начальника Управління зв`язків з громадськістю МВС Сергій БУРЛАКОВ додав: "Інформація Ех.ua про те, що сервери не були вилучені, не відповідає дійсності. Сервери вилучено під протоколи, це підтверджено документально, обшуки були санкціоновані судом".

Як повідомляв УНІАН, 31 січня правоохоронні органи припинили діяльність веб-ресурсу ЕХ.ua через порушення прав інтелектуальної власності. Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 176 Кримінального кодексу Україні.