Азаров: Україна готова до ще гіршого
Україна готова до істотного погіршення погодних умов, зокрема до зниження температури за 30 градусів морозу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
Він відзначив, що за прогнозами синоптиків, температура цієї ночі у більшості областей України опуститься до 30 градусів і у подальші дні температура також знижуватиметься.
«Країна підготувалася до такого випробування. Створено значні запаси газу, вугілля, мазуту, які гарантують життєдіяльність усіх об'єктів, які забезпечують теплопостачання», - сказав М.АЗАРОВ.
Він відзначив, що у кожній області створено умови для оперативного реагування на виникнення різних аварій систем, які забезпечують життєдіяльність населення, відкрито більш як 1,5 тис. пунктів обігріву і харчування людей.
М.АЗАРОВ відзначив, що в умовах зниження температури під особливою увагою повинні перебувати люди, які не мають постійного житла. «Я наполягаю, щоб міліція і комунальники, безумовно, надавала допомогу тим, хто знаходиться на вулицях, направляли безпритульних людей до пунктів обігріву або до будь-якого доступного теплого приміщення», - сказав М.АЗАРОВ.
Він підкреслив, що відповідні інструкції одержали дільничні, патрульні, співробітники правоохоронних органів, лікарі і соціальні працівники.
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Зважаючи на очікуване зниження температури в Україні, всі служби житлово-комунального господарства продовжать чергувати в режимі повної готовності для попередження аварій і ліквідації їх наслідків.
Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем'єр-міністра, про це Андрій КЛЮЄВ заявив на засіданні Кабінету міністрів.
За його словами, зниження температури істотно вплинуло на роботу комунального господарства.
Зокрема, за даними першого віце-прем'єра, внаслідок спрацьовування автоматики від газопостачання було відключено 117 приватних будинків у селі Гераськівці Марківського району Луганської області.
Через обрив ліній електропередач було знеструмлено 150 приватних будинків у селі Білогородка Києво-Святошинського району Київської області і 1 тисяча приватних будинків у місті Бердянську Запорізької області, повідомив А.КЛЮЄВ.
Також, за його словами, в Дарницькому районі Києва стався прорив труби, внаслідок чого без водопостачання залишилися два житлових будинки, а в Запоріжжі стався прорив водопроводу - від водопостачання були відключені 5 багатоповерхових житлових і 10 приватних будинків.
А.КЛЮЄВ зазначив, що завдяки своєчасному реагуванню комунальних служб та енергетиків ці аварії було оперативно ліквідовано.
Він наголосив, що в цілому на сьогодні опалювальний сезон на об'єктах ЖКГ проходить у стабільному режимі.
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Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження «Про невідкладні заходи щодо ліквідації наслідків можливих масштабних надзвичайних ситуацій на об’єктах життєзабезпечення населення у зимовий період 2012 року».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА.
За його словами, документ передбачає оперативне реагування на можливі масштабні надзвичайні ситуації на об’єктах теплопостачання, водопостачання і водовідведення, важливих об’єктах господарського комплексу, які пов’язані з низькими температурами повітря.
Згідно з рішенням уряду, буде сформовано 550 зведених аварійно-відновлювальних бригад, які укомплектують аварійним запасом майна та оснащення, необхідного для проведення відновлювальних робіт.
Зокрема, Міністерство енергетики та вугільної промисловості забезпечить створення 200 таких бригад, Міністерство інфраструктури – 300, МНС - 50.
Крім того, В.БАЛОГА повідомив, що Міністерство інфраструктури сформує на базі Донецької, Львівської, Придніпровської, Південно-Західної та Одеської залізниць п’ять аварійно-відновлювальних потягів для розміщення, життєзабезпечення, перевезення зведених аварійно-відновлювальних бригад та аварійного запасу майна й оснащення (з розрахунку один потяг у складі 12 пасажирських і п’яти вантажних вагонів для одночасного перевезення 100 бригад).
Крім того, за дорученням В.БАЛОГИ, на базі підрозділів МНС сформовано 59 аварійно-відновлювальних бригад, оснащених електро- та газозварювальним обладнанням, що готові до використання та передислокації до місць можливих аварій для надання допомоги аварійним службам.
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Добове споживання газу на Кримському півострові 31 січня становило 12,4 млн. кубометрів - це максимальний показник за останні кілька років. Раніше рекордне добове споживання газу - 11,7 млн. кубометрів - бути зафіксовано в 2006 році за температури 26 градусів морозу.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь).
В осінньо-зимовий сезон, коли споживання газу в Криму зростає в 2-5 разів, блакитне паливо подається споживачам з трьох джерел: ДК «Укртрансгаз», Глібовського підземного сховища і родовища «Чорноморнафтогазу» в Чорному, Азовському морях і в сухопутній частині півострова.
Нагадаємо, Крим вже другий тиждень живе в умовах штормового попередження.
За даними управління МНС, у регіоні через складні погодні умови припинено роботу майже 380 шкіл і 90 дитсадків.
Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз» займається розвідкою і видобутком газу і нафти в Чорному і Азовському морях. 100% акцій ДАТ належить національній акціонерній компанії «Нафтогаз України».
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У Запорізькій області через морози закриваються фельдшерські та фельдшерсько-акушерські пункти.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної санепідемстанції, на 1 лютого через порушення температурного режиму «в Приазовському районі Запорізької області не працював жоден ФАП (органами місцевої влади ухвалено рішення про надання медичної допомоги вдома), також тимчасово припинено роботу 4 ФАПІв у Новомиколаєвському районі (сіла Підгірне, Сторчеве, Новоіванівка, Листівка).
Порушення температурного режиму, за даними СЕС, зафіксовані у фельдшерсько-акушерських і фельдшерських пунктах Гуляйпольського району: температура в приміщеннях становить +13 - +17 градусів) і у 2 ФАПах Орехівського району (сіла Слобода і Юрківка).
«Не відповідає нормативам температурний режим у 5-й міськлікарні Запоріжжя (+18-20), Запорізькій обласній психіатричній лікарні, Запорізькій обласній ендокринологічній лікарні та геріатричному пансіонаті (+18-20) , а також у 1-і поліклініці Хортицького району Запоріжжя (+18), поліклініці Куйбишевської центральної районної лікарні (+15) і підлітковому кабінеті Мелітопольської центральної районної лікарні (+8 градусів)», - повідомили в Запорізькій обласній СЕС.