Хакери «поклали» сайти СБУ і КС

До непрацюючого з вечора 31 січня офіційного сайту МВС України сьогодні додалися сайти Служби безпеки України та Конституційного Суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому в прес-центрі СБУ хоч і обіцяли, але досі не відповіли на запитання стосовно хакерських атак, зокрема й вимоги Партії регіонів провести розслідування атаки як на партійний сайт, так і на сайти державних установ.

Сайт Генеральної прокуратури вчора і сьогодні працює безперебійно, але в прес-службі також не вдалося дізнатися позицію відомства стосовно хакерських атак.

Крім того, сьогодні є проблеми і з роботою сайту Національного банку України, натомість запрацював сайт Президента України, працює і сайт Кабінету міністрів.

Як повідомлялося, проблеми з роботою сайтів органів влади почалися після того, як правоохоронці закрили найбільший український портал файлообміну Ех.ua. На ресурсі Ех.ua всі бажаючі могли безкоштовно завантажувати фільми, музику, програмне забезпечення.

В офісі компанії МВС провело 31 січня слідчі дії. Правоохоронці заявляють, що ресурс порушував законодавство про захист авторських прав, хоча співробітники сайту стверджують, що всі питання з правовласниками законодавчо врегульовано.

У соціальних мережах лунають заклики атакувати сайти держорганів України. При цьому власники Ех.ua заявляють, що не мають відношення до хакерських атак і закликають своїх прихильників не порушувати закон.