Балога обіцяє з 12 лютого «звичну для України зиму»

З 12 лютого в Україні встановиться звичайний зимовий температурний режим.

Про це сказав міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА в ефірі «Інтеру».

Він зазначив, що «з 12 лютого ми можемо дихнути і думати про те, що наступає нормальний звичайний для України зимовий температурний режим». За його словами, «апокаліпсису не передбачається і перший пік, який ми з вами мали на сьогодні (йдеться про 3 лютого - УНІАН) на ранок, він пройшов».

В.БАЛОГА зазначив, що на сьогодні від морозів постраждало багато людей. За його словами, 101 людина загинула (станом на 3 лютого – УНІАН), а півтори тисячі людей звернулися до лікарів. «Звернулося за допомогою півтори тисячі людей. Це та кількість людей, яка сьогодні знаходиться в лікарні, а в цілому у нас в пунктах обігріву станом на вечір (3 лютого - УНІАН) звернулося 56 тисяч людей». Він наголосив, що в порівнянні з минулими роками «ми нормально підготувалися». За його словами, в цьому році не було «надзвичайних ситуацій ні державного, ні регіонального рівня».