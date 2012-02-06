За тиждень в Україні потеплішає до нуля, а весна прийде за розкладом

Ще тиждень в Україні протримається холодна погода, але вже з 12 лютого слід очікувати потепління до нуля, повідомив начальник Українського Гідрометцентру Микола Кульбіда. Весна, за його прогнозами, прийде вчасно - на початку березня.

"Протягом 7–8 лютого ми чекаємо на наступне зниження температури. Найнижча температура на сході може становити мінус 22–28 градусів. На іншій території вона буде вищою на 4–5 градусів", - розповів Кульбіда в інтерв`ю Радіо Свобода.

За його словами, протягом 9–11 лютого такий температурний режим збережеться.

"А з 12 лютого слід чекати дуже суттєвого послаблення морозів – вночі до 4–10 градусів морозу, вдень навіть близько нуля", - зазначив синоптик.

Він нагадав, що через кліматичні зміни тепер прихід весни в Україну відбувається раніше, ніж це було колись (десь від 10 днів до двох тижнів).

"Тобто перехід середньої температури через нуль градусів здійснюється раніше. Але після цього дуже часто температура не зростає швидко протягом весняного періоду і створюється враження, що весна наступає повільно, не інтенсивно. Оскільки прогноз погоди скласти на той період неможливо, то можна говорити лише про тенденції. Отож, велика ймовірність того, що так і буде", - спрогнозував Кульбіда.

"Загалом весна в Україну приходить на початку березня і в середині березня досягає північних регіонів України – це норма. Враховуючи те, що вона прийде раніше, то це може бути від третьої декади лютого до початку березня", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше найвідоміший український бабак Тимко з Харківщини "напророкував" українцям ранню та затяжну весну. За прогнозами ж народних синоптиків, друга декада лютого буде холодною, а справжнє тепло прийде в середині березня.

ТСН