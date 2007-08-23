У Шуфрича побільшало роботи: горять ліси на Дніпропетровщині

Вчора орієнтовно о 19.40 у Васильківському районі Дніпропетровської області у хвойному лісі виникла пожежа на площі близько 50 га.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок високої температури повітря та посилення вітру з 20-ї площа пожежі збільшилась до 170 га, з них до 75 га - верхова.

О 21.30 пожежу локалізовано. Жертв та постраждалих немає. Вогнем пошкоджено 40 кв. м покрівлі житлового будинку та знищено надвірну дерев`яну споруду і 10 тонн сіна приватного господарства, розташованого неподалік лісу.

Причина пожежі встановлюється.

До гасіння пожежі залучено 211 осіб та 44 одиниці техніки. На місці події працює оперативна група Головного управління МНС у Дніпропетровській області.