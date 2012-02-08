Будівельникам, які перекрили автомагістраль, обіцяють зарплату

Будівельники стадіону «Чорноморець», які перекрили сьогодні на півтори години вулицю Пантелеймонівську в Одесі, провели після акції протесту зустріч із директором компанії-підрядника «ТСС» Наумом ШНАЙДЕРОМ, на якій обговорювалося питання багатомісячної непогашеної заборгованості по зарплатах.

Про це УНІАН повідомив один із будівельників.

«Новий директор компанії запропонував учасникам акції написати заяви про розміри непогашених заборгованостей по зарплатам і запевнив, що з понеділка, 13 лютого, будуть видаватися зароблені гроші», - сказав співрозмовник агентства.

Будівельники стверджують, що компанія заборгувала по 6-8 тис. грн. приблизно трьомстам фахівцям різного профілю. Однак багато з них із різних причин не змогли приїхати до Одеси, щоб взяти участь в акції протесту.

Крім того, деякі будівельники звернулися зі скаргами на фірму-підрядника до прокуратури, і зароблені гроші їм уже почали видавати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні понад 50 будівельників, які працювали на реконструкції стадіону «Чорноморець», провели акцію протесту на одній із найбільш активних автомагістралей Одеси: вони перекрили Пантелеймонівську вулицю облцентру. Будівельники рухалися безперервним ланцюжком по пішохідному переходу. Учасники акції стверджували, що не бачать «іншого способу змусити компанію розрахуватися з кожним із них за багато місяців роботи на будівництві стадіону».

«Поки ми працювали на реконструкції «Чорноморця», нас запевняли, що розрахуються після здачі об'єкта. Ми терпіли від серпня і продовжували працювати. Та ось футбольну арену за участю Президента ЯНУКОВИЧА відкрили, а обіцяних грошей ніхто з нас так і не отримав», – сказав УНІАН один із робітників.