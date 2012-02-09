Попов: у нас 55 релігійних громад
Відбулося засідання Ради церков
Голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ закликав духовенство столиці активніше долучатися до втілення Стратегії розвитку Києва та надавати пропозиції щодо реалізації спільних соціальних проектів у місті.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це він сказав під час засідання Ради церков і релігійних організацій Києва.
«Хоча законодавчо церква відділена від держави, але ми реалізуємо спільну політику, пов’язану з розвитком України, укріпленням духовних та моральних цінностей наших громадян. А тому природно, що у Києва та його духовенства є спільні програми співпраці. Йдеться передусім про міську цільову програму «Київ: державно-церковні відносини». Вона вже увійшла до загальної Стратегії розвитку міста до 2025 року. Однак чим частіше спілкуємося, тим більше у нас виникає спільних проектів та ініціатив, які можуть стати складовими цієї програми», – наголосив О.ПОПОВ.
Зі свого боку, представники духовенства відзначили пожвавлення співпраці з містом протягом останніх двох років. За їхніми словами, вперше в історії Києва міська влада не дискредитує жодної з офіційних релігійних громад й однаково сприяє кожній із них.
О.ПОПОВ закликав лідерів столичного духовенства зустрічатися частіше та підкреслив, що місто і надалі провадитиме політику рівності та толерантності до кожної з 55 київських церковних спільнот.
«Кожна релігійна громада представляє певну кількість людей, які проживають у місті, і ми як влада повинні поважати релігійні переконання кожного киянина. У нас 55 релігійних громад різних конфесій. Тому безумовно ми повинні враховувати інтереси всіх», – підкреслив голова КМДА.