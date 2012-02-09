Болгарія виділить 50 тис. євро на відновлення собору на Одещині

Уряд Болгарії виділить 50 тис. євро на відновлення Спасо-Преображенського собору в Болграді Одеської області, який згорів 26 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Одеської облдержадміністрації Едуард МАТВІЙЧУК.

За його словами, відповідна домовленість жителів Болграда, здебільшого болгарами за національністю, була досягнута на зустрічі з послом Болгарії в Україні Дімітаром ВЛАДІМІРОВИМ.

Посол попросив «узяти під контроль використання цих грошей», - зазначив Е.МАТВІЙЧУК.

З урахуванням цього, додав губернатор, «я дав доручення забезпечити ефективну схему освоєння вказаних коштів. Найімовірніше, буде створений Фонд відновлення Спасо-Преображенського собору».

Як повідомляв УНІАН, Спасо-Преображенській кафедральний собор у Болграді, який є пам'ятником архітектури національного значення, загорівся вранці 26 січня. Поширенню вогню сприяла конструктивна особливість собору - дерев'яні грати, а також поліетиленова плівка всередині собору, де проводилися реставраційні роботи. Повністю погасити пожежу вдалося лише наприкінці дня.

Ікони і предмети церковного збіжжя, які можна було винести з собору, врятували військовослужбовці.

Висновок фахівців МНС про причину виникнення пожежі в Спасо-Преображенськом соборі поки що не обнародувано. Згідно з даними міліції, пожежа могла спалахнути через недбалість будівельників - залишеного вночі без нагляду включеного електрообігрівача, яким сушили купол будівлі.

Проте в Управлінні МНС в Одеській області цей висновок не підтверджують.

Тим часом, настоятель собору отець ВАСИЛЬ запевнив, що напередодні пожежі, 25 січня, сам закривав храм і переконався, що всі електроприлади були відключені від електромережі. На користь версії про підпал він також навів свідчення очевидців, які першими побачили пожежу.

3 лютого Одеська облрада прийняла рішення виділити 1,5 млн. грн. на ремонтний-відновні роботи Спасо-Преображенського собору.