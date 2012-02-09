У Київському зоопарку - чергова смерть

У київському зоопарку загинув страус. Про це "Сегодня" розповів директор Олексій Толстоухов.

«У нас загинула 5-річна самка страуса. Швидше за все, причиною смерті стала якась патологія, адже у тварини в грудній порожнині лопнула судина. Ми також розглядаємо варіант, що смерть наступила після того, як самка побилася зі своїми родичами», - розповів Толстоухов. У співробітників зоопарку інша версія щодо цього.

«Страус просто замерз. Адже птах знаходиться у відкритому вольєрі на холоді», - розповіла співробітниця зоопарку. Толстоухов каже, що смерть страуса від холоду неможлива, адже у птахів є додатковий «закритий будиночок із сіном». Після загибелі самки страуса в зоопарку залишилися ще дві самочки і самець.