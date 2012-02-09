У Балоги заспокоюють, що цьогорічна крига дамбі не страшна

Інформація про можливість прориву дамби Київського водосховища є безпідставною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції директор Департаменту цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій Василь КВАШУК.

«Ця інформація абсолютно не підтверджена ніякими фактами, вона є безпідставною і вона абсолютно шкідлива для всього населення і для всієї громади міста Києва», - сказав В.КВАШУК.

Він наголосив, що найбільша товщина криги у Київському водосховищі була у 1969 році і становила 70 сантиметрів.

За його словами, керівництвом держави приділяється багато уваги надійності дамби Київського водосховища і всьому каскаду гідроелектростанцій на Дніпрі. Зокрема, кожні п’ять років проводяться обстеження цих споруд на міцність. При цьому остання перевірка надійності гідроспоруд проводилася у листопаді 2009 року.

«За висновками комісії, обладнання дамб, які є на річці Дніпро, працює в нормальному режимі, немає ніяких загроз і підстав для того, щоб вони становили загрозу населенню і прориву», - наголосив В.КВАШУК.

Також він зазначив, що за останніми замірами, товщина льоду на Київському водосховищі не перевищує 20 сантиметрів. «Це ще раз підтверджує, що загрози для дамби Київського водосховища ніякої немає», - наголосив В.КВАШУК.