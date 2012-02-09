Ex.ua: відвідувачі порталу постраждали більше за транснаціональні компанії

Портал Ex.ua може подати позов до правоохоронних органів з метою компенсації завданої шкоди.

Про це повідомив юрист Артем АФЯН, який представляє інтереси порталу Ex.ua, в інтерв`ю тижневику Weekly.UA.

А.АФЯН не виключає, що компанія подасть позов до правоохоронних органів з метою компенсації шкоди. «У нас було вилучено близько сотні серверів. Там була бібліотека Дмитра СТУСА, особисті дані людей. Завдана шкода вища, ніж заявлена представником Adobe Systems Inc і Graphisoft R&D шкода в 180 тис. грн. Припустимо, що хоча б чверть зареєстрованих від щоденних відвідувачів Ex.ua, а це більш як 250 тис. чоловік, зберігали на наших серверах свої особисті дані. Якщо кожний з них оцінить шкоду в 1 грн., сума позову становитиме вже 250 тис. грн.», – сказав представник Ex.ua.

Він також відзначив, що ряд посадовців використали ситуацію навколо файлообмінника EX.ua для власного піару.

«Події, що відбуваються, породили цілу низку різних чуток, зокрема найнеймовірніших. Треба, в першу чергу, шукати тих, кому ця ситуація вигідна. Ряд посадовців у день блокування ресурсу, поки тривали слідчі дії з вилучення серверів, займалися самопіаром», – сказав юрист.

А.АФЯН також розповів, що відразу ж після обшуку офісу Ex.ua представники компанії звернулися за допомогою до галузевої Асоціації «Інформаційних технологій України». «Ця Асоціація разом із народним депутатом Віктором Вікторовичем ЯНУКОВИЧЕМ раніше розробила низку законів про розвиток IT-галузі в країні. Після нашого звернення до Асоціації була реакція народного депутата В.ЯНУКОВИЧА, який сказав, що готовий виступити організатором діалогу між правовласниками і користувачами», – пояснив юрист.

Як повідомляв УНІАН, міліція 31 січня 2012 року закрила найбільший український портал файлообміну EХ.ua. На цьому ресурсі всі бажаючі могли безплатно завантажувати фільми, музику, програмне забезпечення.

Правоохоронні органи заявляють, що ресурс порушував законодавство про захист авторських прав, хоча співробітники сайту стверджують, що всі питання з правовласниками законодавчо врегульовані.

Після закриття EX.UA користувачі Інтернет на знак протесту масово атакували сайти МВС, Президента, уряди, Партії регіонів, Нацбанку, СБУ тощо.

2 лютого міліція відкликала вимогу про блокування порталу EХ.ua.

3 лютого веб-ресурс EX.ua частково відновив свою роботу.