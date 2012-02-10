Сталлоне і Шварценеггер після зйомок опинилися в одній палаті

Зірки фільмів у стилі «екшн» Сильвестр Сталлоне і Арнольд Шварценеггер госпіталізовані з травмами, отриманими під час зйомок. Про це повідомив сам колишній губернатор штату Каліфорнія.

64-річний Шварценеггер розмістив сьогодні в інтернеті красномовну світлину, на якій він і 65-річний Сталлоне лежать на лікарняних ліжках «пліч-о-пліч» і дружньо спілкуються, очікуючи допомоги лікарів. «Після всіх екшнів, каскадерських трюків і фізичних навантажень під час зйомок фільмів „Нестримні-2“ і „Останній бій“ пора приділити увагу моєму плечу. А тепер подивіться, хто за збігом обставин чекає операції на плечі в черзі за мною», — не без гумору зауважив «Термінатор».

Після операцій «ми будемо готові до нового раунду екшн, як у старі добрі часи, коли розпочнемо зйомки „Гробниці“, додав Арні. Він підтвердив таким чином згоду зіграти дуетом зі Слаєм у новому фільмі шведського режисера Мікаеля Хофстрема „Гробниця“ (The Tomb).

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