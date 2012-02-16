Інвесторам запропонують відкрити продовольчі магазини в підвалах

У центральній частині Києва інвесторам запропонують створити продовольчі магазини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на рішення постійно діючої Конкурсної комісії із залучення інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста.

Цим рішенням члени комісії підтримали пропозицію районної влади.

Таким чином, до переліку об’єктів, які потребують залучення інвестицій, буде включено реконструкцію трьох підвальних приміщень для розміщення там магазинів «крокової досяжності» у Печерському районі.

За словами голови комісії, заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА, адміністрація Печерського району визначила найбільш віддалені від продовольчих магазинів адреси і пропонує здійснити там реконструкцію підвальних приміщень з окремим входом для розміщення магазинів «крокової досяжності». Так, продовольчі магазини пропонують облаштувати на вулицях Пилипа Орлика, Предславинській та Басейній.

«У спадок від 90-х років ми отримали проблему: всі торгові площі у центральній частині міста здаються під магазини з непродовольчою групою товарів. Для того, щоб придбати продукти харчування, мешканцям доводиться долати значні відстані. Розміщення невеличких магазинів у підвальних приміщеннях будинків є оптимальним виходом, адже вирішувати проблему встановленням нових МАФів було б неправильно. Та, у будь-якому разі, облаштування таких магазинів буде проводитися лише після громадського обговорення», – наголосив Р.КРАМАРЕНКО.