«Сегодня» звинувачує людей Тимошенко у нападі на фотокора

Вчора близько половини одинадцятого вечора в Одесі був побитий фотокореспондент одеської редакції «Сегодня» Олександр Лесик.

У редакційній статті «Сегодня» стверджує, що корреспондент робив фоторепортаж з мітингу лідера «БЮТ» Юлії Тимошенко, який проходив на стадіоні «Спартак» в Одесі. «Хвилин через десять після закінчення мітингу, фотограф побачив групу людей, які вантажили партійні прапори і намети з логотипами «БЮТ» в машину «швидкої допомоги» з написом «Реанімація» з госномером ВН 3967 АН. Як тільки журналіст спробував відсняти все це на свою камеру, до нього підійшли четверо чоловіків і одна дівчина. Представившись Іриною, вона повідомила, що працює в партійній організації БЮТ в Київському районі Одеси. Дівчина вимагала припинити зйомку і негайно стерти всі фотографії. Фотограф «Сегодня» відмовився це робити, заявивши, що згідно із законом, як журналіст, має право знімати подібні мітинги і все, що на них відбувається», - повідомляє видання.

Після відмови знищити знімки до кореспондента підбіг водій «швидкої», двоє людей в медичних халатах і ще двоє в білих футболках БЮТу. «Нашому співробітникові стали виламувати руки, намагаючись зняти з нього фотокамеру. Його повалили на землю і стали бити ногами і руками».

«Сегодня» повідомляє, що розправу зупинили випадкові перехожі. Вони відігнали нападаючих і допомогли журналістові дістатися найближчого відділення міліції.

Заява про хуліганські дії проти співробітника газети «Сегодня» разом з медичною довідкою про побиття була зареєстрована вчора в Приморському відділку міліції Одеси.

У зв`язку з інцидентом редакція газети «Сегодня» вимагає від правоохоронних органів вжити необхідних заходів для затримання і покарання винних у нападі на журналіста. Крім того, видання наполягає на офіційних поясненнях від Блоку Юлії Тимошенко щодо дій його активістів.