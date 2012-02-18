У Львові й Тернополі вшанували Йосипа Сліпого

17 лютого у Львові відбулися урочистості з нагоди 120-річчя від дня народження Блаженнішого Патріарха Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого.

Як передає кореспондент УНІАН, у соборі Святого Юра відбулася архиєрейська божественна літургія, яку очолив архиєпископ Львівський УГКЦ Ігор ВОЗНЯК.

Під час богослужіння у соборі були присутні перший заступник голови Львівської обласної ради Петро КОЛОДІЙ, міський голова Андрій САДОВИЙ, представники Львівської обласної державної адміністрації.

Після літургії відбулося покладання квітів до гробу Йосипа Сліпого у крипті собору Святого Юра.

Офіційна делегація від керівництва Львівщини також відвідала музей-садибу Йосипа Сліпого у с. Заздрість Тернопільської області.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2011 року Львівська обласна рада проголосила на Львівщині 2012 рік Роком Йосипа Сліпого.

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На Тернопільщині пройшли урочистості з нагоди 120-річчя від дня народження патріарха Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у тернопільському навчально-виховному комплексі «Школа-колегіум Патріарха Йосипа Сліпого» за участю керівництва міста відкрито Музей Йосипа Сліпого. Митрополит Тернопільсько-Зборівський Кир Василій СЕМЕНЮК здійснив чин освячення шкільного музею та подарував закладу портрет патріарха. Привітав учнів колегіуму з відкриття музею і міський голова Сергій НАДАЛ.

«Минулого року Тернопільська міська рада проголосила Йосипа Сліпого посмертно почесним громадянином міста. З його іменем ми створили першу християнську школу. Це велика честь для всіх нас і велика відповідальність для міста. Спільно з Церквою працюємо над тим, щоб ця школа стала справді осередком духовності і християнського виховання», – сказав під час виступу С.НАДАЛ.

Окрім цього, у селі Заздрість на території музейного комплексу-родинної садиби Й.Сліпого за участю представників обласної та районної влади відбулася урочиста літургія та презентація видань «Князь Церкви», «Патріарх Йосип Сліпий у документах радянських органів державної безпеки» та аудіо-диску для дітей «Патріарх Йосип Сліпий».