У Тернополі вночі з житлового будинку евакуювали 15 жителів

У Тернополі сьогодні вночі у зв’язку із пожежею в житловому будинку було евакуйовано 15 жителів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України, інцидент стався близько 2-ї год. ночі на вул. Бережанській, 59, де в одній із квартир виникла пожежа.

Вогнем пошкоджено квартиру на площі 40 м. кв. та речі домашнього вжитку. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано двома черговими караулами Тернопільського управління МНС.