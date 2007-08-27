На кінофестивалі в Луцьку перемогла 94-річна Ірина Левчанівська

В Луцьку переможницею кінофестивалю «Моє місто – моє життя» стала 94-річна Ірина ЛЕВЧАНІВСЬКА. Її фільм „Найстрашніший звір" було удостоєно Гран-прі кінофестивалю, який проходив у місті 24-26 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, цього року вже втретє в Луцьку на День міста відбувається фестиваль професійного та аматорського кіно «Моє місто – моє життя». Протягом трьох днів конкурсні фільми разом з фільмами-переможцями попередніх років демонструвались у Народному домі „Просвіта". Вікових меж для учасників організатори не встановлювали, тому творчі доробки на кінофестивалі представляли і 13-річні кіноаматори дитячої студії „Боривітер”.

Переможниця І.ЛЕВЧАНІВСЬКА знана і шанована на Волині громадська діячка, фото- і кіноаматорка, автор сотень публікацій у періодичній пресі, книг "Згадалося мені", "Далеке і близьке". Вона походить з інтелігентної родини ЛЕВЧАНІВСЬКИХ-ГРОДЗІНСЬКИХ. Її мама — Олена Левчанівська — була першою жінкою-сенаторкою у сенаті Речі Посполитої 1922-1927 років від Волині. Саме її іменем названо вулицю в Луцьку. І.ЛЕВЧАНІВСЬКА вперше взяла до рук фотоапарат у 12 років і відтоді не розлучається з фотосправою. Створила фотоальбом про Луцьк минулих літ. Згодом стала ще й творцем кіно. І.ЛЕВЧАНІВСЬКА має високі відзнаки за свої фільми з різних фестивалів. У її творчому доробку 10 стрічок.

Крім того, журі кінофестивалю на чолі з режисером Тарасом ТОМЕНКОМ визнало найкращою за режисурою та операторською роботою кінострічку «Волинська голгофа Братковського» народної аматорської кіностудії «Волинь» (автор сценарію Андрій БОНДАРЧУК, режисер Валерій БЄЛОВ, оператор Борис РЕВЕНКО).

Перемогу в номінації «Кращий пізнавальний фільм» здобув фільм «Наша Леся» ВОТДС «Боривітер» (автори сценарію Лілія та Роман ПОЛІЩУКИ, режисер Марія ЛУКАШЕВИЧ).

Як «Кращий фільм-портрет» визнана стрічка «Майстер часу або Варіації з хіромантією» Волинської обласної держтелерадіокомпанії (автор сценарію та режисер Віталій ГЕРАСИМЛЮК, оператор Сергій ДАНИЛЮК).

У номінації «Кіно як життя» відзначено однойменну роботу Дмитра ПОТАПЧУКА, «За втілення філософської ідеї» нагороджено Леоніда ТИВОНЮКА за фільм «Забавки».

Особливістю цьогорічного кінофестивалю стала участь конкурсантів з Польщі та Росії. Відтак, кращим туристичним фільмом визнано роботу польських колег «Казімеж над Віслою» (автор Артур ТАБОР), кращою анімаційною роботою – фільм «Життя продовжується» Павла СИВАКА з Хмельницького, кращим ігровим фільмом – стрічку «Невтомний світоч» Ольги ВОЛОШИНОЇ з Дніпропетровська.