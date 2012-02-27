Митрополит Володимир: Піст – універсальні ліки для душі і тіла

Піст – це універсальні ліки, від яких людина отримує зцілення і тіла і душі.

На цьому наголосив Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР у своєму Великопісному зверненні, розміщеному на офіційному сайті УПЦ.

«Господь Своїм прикладом установив Чотиридесятницю як універсальні ліки для всіх вірних чад Церкви. Це те духовне лікування, звертаючись до якого людина отримує зцілення тіла і душі, для життя вічного», - зазначив предстоятель УПЦ.

Він підкреслив, що «Великий піст даний нам Богом як найсильніший засіб зміни нашого життя, яке має у собі домішки гріха, що затьмарює його і спотворює мету нашого існування». За словами Митрополита ВОЛОДИМИРА, «Святий піст, що в нього ми входимо, є благодатним горнилом, з якого людина виходить новою і очищеною».

Предстоятель УПЦ підкреслив, що в дні посту «ми особливо покликані до старанних духовних трудів: до приборкання своїх пристрасних бажань та гріховних помислів, ухилення від вчинків, не гідних християнина, утримання від лихослів’я і заздрості». Він зауважив, що віруючі «повинні не лише утримуватися від гріха, а й усіма силами прагнути не спокушати» інших.

Також Митрополит ВОЛОДИМИР подякував всім за молитви про його здоров’я: «Завдяки Богу й молитвам Церкви, ми поступово відновлюємо наші сили, що вселяє віру в можливість повернутися до повноцінного виконання обов’язків Предстоятеля Української Православної Церкви найближчим часом».

«Сьогодні Святу Церкву терзають секулярні віяння та розколи, спровоковані князем віку цього. Це ніяк не сприяє цілям і завданням, які стоять перед кожним православним християнином у його служінні правді Христовій. Але всіма своїми силами будемо прагнути до миру, заповіданого нам Христом Спасителем», - зазначив Митрополит ВОЛОДИМИР у своєму зверненні. «Гідно несіть подвиг Великого посту, пам’ятаючи, що він звершується через приниження себе, смирення своєї гордині й служіння далеким і близьким із християнською любов’ю, сповненою милосердя», - сказав глава УПЦ і закликав на всіх Боже благословення.