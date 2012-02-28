Міністр оборони РФ перевірив будівництво житла і храму в Севастополі

Про це повідомила РІА "Новости" прес-секретар міністра підполковник Ірина Ковальчук.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Міноборони РФ виділить гроші на реконструкцію Володимирського собору в Севастополі, який будувався як усипальниця російських адміралів і офіцерів, які відзначилися під час Кримської війни. Зокрема там поховані Лазарєв, Корнілов і Нахімов. Храм був закладений 1854 року і нині є пам`яткою міста.

Крім того, "міністр відвідав мікрорайон міста Севастополя в бухті Козачій та ознайомився з ходом робіт з будівництва житла для військовослужбовців. До 2013 року для моряків ЧФ буде побудовано понад 1200 квартир службового житла", - сказала прес-секретар.

Ковальчук повідомила, що на нараді з керівним складом ЧФ глава російського оборонного відомства підбив підсумки діяльності флоту в 2011 році і визначив пріоритетні напрямки подальшої роботи, звернувши особливу увагу на вирішення соціальних проблем чорноморців.

У квітні 2010 року Росія і Україна підписали угоду, що продовжує перебування Чорноморського флоту РФ в Криму після 2017 року на 25 років з можливістю подальшої пролонгації дії угоди на п`ятирічні періоди при взаємній згоді сторін, зазначає агентство.