Чому студентам скоротили стипендію?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО звернувся з офіційним листом до прем‘єр-міністра Миколи АЗАРОВА з проханням роз’яснити ситуацію, що склалася навколо виплати зменшених стипендій студентам Черкаського державного технологічного університету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він нагадав, що, за повідомленнями засобів масової інформації, у лютому в ряді вищих навчальних закладів України, зокрема, у Черкаському державному технологічному університеті студентам, які успішно здали сесію, адміністрація відмовилась виплачувати стипендію у повному розмірі. Замість належних 730 гривень студенти змогли отримати тільки 530 гривень.

Віце-спікер зауважив, що аргументи представників черкаського вишу зводяться до існування відповідного розпорядження Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. В університеті запевняють, що затримка грошей пов'язана з бажанням уряду стримати інфляцію, але гроші студентам обов‘язково будуть виплачені в червні-липні.

Також у своєму листі М.ТОМЕНКО вимагає звернути увагу на те, що на сьогодні у Черкаському державному технологічному університеті навчаються 2434 студенти - бюджетники. 70% з них отримують стипендію, яка є для більшості з них єдиним джерелом проживання.

Враховуючи наведене, М.ТОМЕНКО вимагає дати відповідні доручення щодо перевірки ситуації з виплатою стипендії у вищих навчальних закладах у різних регіонах України та поінформувати, чи погоджується і підтримується Кабінетом міністрів України рішення про виплату стипендій у заниженому розмірі.