Ющенко пояснив, що ціни зростають через помилкову політику Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що причиною зростання споживчих цін стала запроваджена нинішнім Кабінетом міністрів політика глибокого бюджетного дефіциту. Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Чернігові, наголосивши, що ця ситуація, безумовно, має бути змінена.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО зазначив, що за нинішніх високих показників зростання ВВП дефіцит бюджету має складати не більше 1-1,5%, тоді як на 2008 рік цей показник закладається урядом на рівні 2,7%, що є найвищим за останні 7 років.

Глава держави звернув увагу на значне збільшення зовнішніх запозичень у період роботи нинішнього Кабміну. «Політика глибокого дефіциту бюджету і рясних міжнародних запозичень сьогодні дискредитує національну цінову політику, формує дуже складний графік повернення майбутніми поколіннями цих грошей», – заявив В.ЮЩЕНКО. На його переконання, такі дії – так само як і державні витрати на вищому рівні, ніж це дозволяють прибутки, «є ключовим фактором втрати нинішнім урядом контролю над цінами, особливо на ринку споживання».

Глибокий дефіцит бюджету матиме негативний вплив на розвиток національної економіки в майбутньому, наголосив Президент. «Тому наведення порядку із дефіцитом бюджету, утримання реального контролю над державними тратами в рамках доходів та податків, публічна конкурсна відкрита приватизація – це перші ліки від тих негараздів, які сьогодні отримує українська виконавча влада від такої не до кінця продуманої макроекономічної політики», – наголосив В.ЮЩЕНКО.