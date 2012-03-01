Мешканець Київщини закупив партію фальшивих гривень

У Бердичеві Житомирської області затримано жителя Київської області, який розплачувався фальшивими купюрами.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області Юрій КРОШКО, 37-річного чоловіка було затримано на центральному ринку.

Міліцію покликала продавець кіоску з промтоварами, у якої виникла підозра, що купюра номіналом 100 грн., яку запропонував покупець, оплачуючи товар, є підробною.

Правоохоронці затримали чоловіка, на якого вказала жінка. В нього було вилучено 18 купюр номіналом по 100 грн. кожна із ознаками підробки.

Як повідомили в УМВС, експерти підтвердили, що купюри виготовлені струменевим способом за допомогою кольорової копіювально-множинної техніки.

За словами затриманого, гроші він купив у Василькові: 1800 підроблених гривень - за 400 справжніх, маючи на меті згодом підзаробити на цьому. Однак у себе вдома вирішив не ризикувати, а тому приїхав до Бердичева. Чоловіка, який продав йому фальшивки, знає лише візуально.

Всі обставини нараді з’ясовує розслідування.

Проти затриманого порушено кримінальну справу за ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Загалом, повідомив Ю.КРОШКО, з початку цього року на території Житомирської області зареєстровано 5 випадків обігу фальшивих грошей. Більшість з них зафіксовані фінансовими установами під час обліку коштів, проте є й випадки вилучення підробок у громадян, які намагалися їх збути. За такими фактами порушено 2 кримінальні справи, розслідування яких наразі триває.