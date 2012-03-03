У Києві відкрили головний офіс Дніпровської екологічної прокуратури

Сьогодні в Києві за участю генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ, голови КМДА Олександра ПОПОВА, губернатора Київської області Анатолія ПРИСЯЖНЮКА відкрито приміщення головного офісу Дніпровської екологічної прокуратури (ДЕП), яка створена для охорони навколишнього природного середовища в басейні річки Дніпро.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи перед колективом новоствореної Дніпровської екологічної прокуратури, В.ПШОНКА зазначив, що основним завданням цього органу «є забезпечення комплексного нагляду за додержанням природоохоронного законодавства у басейні річки Дніпро».

За його словами, усі організаційні та кадрові приготування до забезпечення функціонування ДЕП завершено.

Генпрокурор наголосив, що екологічне оздоровлення басейну Дніпра є одним з найважливіших завдань економічного і соціального розвитку природоохоронної політики держави.

Серед основних напрямків роботи нової прокуратури він назвав наглядову діяльність за додержанням суб’єктами підприємницької діяльності вимог законодавства при здійсненні скидання стічних вод у Дніпро та водосховища, контроль за охороною та відтворенням водних живих ресурсів, нагляд щодо обмеження господарської діяльності у водоохоронних зонах та прибережних захисних смугах, контроль за безпечністю експлуатації гідротехнічних споруд, використання причалів, набережних та інших споруд, а також контроль за виконанням судових рішень щодо відшкодування збитків та усунення порушень вимог водоохоронного, екологічного та земельного законодавства.

В.ПШОНКА нагадав присутнім, що дніпровську воду в Україні використовує близько 30 млн. громадян, 13 тис. підприємств та комунальних господарств.

За його словами, щорічно з Дніпра здійснюється забір близько 7 млрд. кубометрів води і скидається близько 900 тис. тонн забруднюючих речовин.

«Справа буде дуже серйозна. Вся робота буде направлена на кінцевий результат – екологічну чистоту річки Дніпро», - наголосив В.ПШОНКА, звертаючись до колективу Дніпровської екологічної прокуратури.

Позицію Генерального прокурора повністю поділяє очільник столичної держадміністрації Олександр Попов.

«Наприкінці минулого року ми ухвалили Стратегію розвитку столиці на 15 років. Готуючи цей документ, ми аналізували стан справ у всіх галузях життя нашого міста. Але ключовий показник – це, звичайно, рівень життя людей. Він передбачає, окрім іншого, і захист екології, і забезпечення чистою якісною водою. Тому відкриття Дніпровської екологічної прокуратури для нас – дуже важлива подія. Чистий Дніпро – в інтересах кожного киянина», – підкреслив голова КМДА.