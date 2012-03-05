Тернопільські вандали влаштували демарш: пошкодили 13 зупинок транспорту

У Тернополі вандали пошкодили майже усі нові зупинки громадського транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції заступник міського голови Тернополя з питань житлово-комунального господарства Владислав СТЕМКОВСЬКИЙ повідомив, що загалом минулого року у місті було встановлено 15 нових критих зупинок оновленого дизайну. На ці цілі з міського бюджету було витрачено 280 тис. грн.

На сьогодні, за його даними, 13 зупинок пошкодили вандали, розбивши напівпрозорі полікарбонатні листи, якими з боків «обшиті» зупинки.

«Зараз вестимемо мову із тією структурою, яка виконувала ці роботи, що неправильно підібрали матеріал, оскільки він не має антивандальної міцності. Виконавці запропонували відносно недорогий естетичний матеріал, який захищає від вітру, але ніхто не думав, що у нас є така кількість придурків. Тому решту зупинок будемо робити з міцніших матеріалів», – сказав В.СТЕМКОВСЬКИЙ.

Разом з тим, він вважає, що масове пошкодження зупинок хтось організував. «Коли це ще були поодинокі випадки, то можна було списати на хуліганство. Але зараз у мене думка, що це роблять цілеспрямовано. Бо не може бути такої випадковості, щоб по всьому місту кожен випробовував свої сили на конструкціях зупинки. Чому тоді світлофори не б’ють, чому вікна не б’ють, скло ж набагато легше розбити. Б’ють лише конструкції, які не менш вразливі, ніж інші. Це чи якась форма конкуренції, чи якийсь спеціальний демарш», – вважає заступник мера.

За його даними, пошкоджені зупинки будуть оперативно реконструйовані тоді, коли підрядник відновить свою роботу, оскільки організація через брак роботи взимку не працює. Кошти на нові матеріали будуть виділені з міського бюджету.

«Ми говорили з підрядником, і їх можна зрозуміти. Якщо ви купили телевізор, а потім по ньому вдарили кувалдою, то це не підпадає під гарантію. Думаю, ми оплатимо матеріали, необхідні для заміни, а виконавець уже візьме на себе витрати із їх встановлення», – сказав В.СТЕМКОВСЬКИЙ.

Цього року у Тернополі заплановано встановити ще 30 нових аналогічних зупинок.