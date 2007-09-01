МВС треба об`єднати в корпоративну мережу

Міністерство внутрішніх справ України до кінця року планує створити єдину корпоративну мережу, що дозволить підвищити оперативність розкриття злочинів. Про це сьогодні в Полтаві повідомив міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, для втілення цього проекту необхідно 50 млн. грн.

Міністр додав, що комп`ютеризація регіональних управлінь МВС і об`єднання їх в єдину мережу дозволить ідентифікувати «почерк» злочинів, здійснених в різних регіонах.