Янукович обіцяє врятувати Лівадійській палац від зсувів

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ зазначає, що в проекті державного бюджету на 2008 рік закладено кошти на боротьбу зі зсувами в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на брифінгу в Криму, відповідаючи на питання журналістів.

За словами прем`єра, зокрема, передбачено кошти на підтримку стану Лівадійського палацу-музею (Велика Ялта, Крим) , де реальна загроза зсувних процесів.

«Ми і цього року значну частину коштів виділили на боротьбу із зсувними процесами, і в бюджеті 2008 року ці кошти виділятимуться на такі об`єкти, як Лівадійській палац, та інші об`єкти», - сказав прем`єр.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, ситуація зі зсувом у районі Лівадійського палацу-музею перебуває на особливому контролі Кабінету міністрів України, і в основному відповідні роботи фінансуються з держбюджету.