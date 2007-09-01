Янукович обіцяє врятувати Лівадійській палац від зсувів
Прем`єр відвідує Крим
Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ зазначає, що в проекті державного бюджету на 2008 рік закладено кошти на боротьбу зі зсувами в Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на брифінгу в Криму, відповідаючи на питання журналістів.
За словами прем`єра, зокрема, передбачено кошти на підтримку стану Лівадійського палацу-музею (Велика Ялта, Крим) , де реальна загроза зсувних процесів.
«Ми і цього року значну частину коштів виділили на боротьбу із зсувними процесами, і в бюджеті 2008 року ці кошти виділятимуться на такі об`єкти, як Лівадійській палац, та інші об`єкти», - сказав прем`єр.
За словами В.ЯНУКОВИЧА, ситуація зі зсувом у районі Лівадійського палацу-музею перебуває на особливому контролі Кабінету міністрів України, і в основному відповідні роботи фінансуються з держбюджету.