За недоношеними дітьми спостерігатимуть до трьох років

У Полтаві на базі обласної клінічної лікарні відкрито центр розвитку дитини раннього віку, де надаватимуть комплексну медичну допомогу недоношеним дітям.

Як повідомив на відкритті центру губернатор Полтавської області Олександр УДОВИЧЕНКО, центр обладнано унікальною апаратурою. Тут різні фахівці від психолога до педіатра, які спостерігатимуть за дітьми.

«Центр відкрито на виконання Національного проекту «Нове життя. Нова якість охорони материнства і дитинства», який реалізується з ініціативи Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. В Україні є окремі реабілітаційні центри або кабінети спостереження, у Полтаві все це тепер зібрали в одному місці. У Полтавській обл. щорічно близько 500 дітей потребують допомоги в такому центрі, з них 40 з масою при народженні менше 1 кг», - сказав О.УДОВИЧЕНКО.

Нині в центрі вже проходять лікування 12 дітей.

Фахівці центру спостерігатимуть за дітьми протягом трьох років. Вони робитимуть комплексну оцінку розвитку немовлят і впроваджуватимуть мультидисциплінарний підхід до розробки і здійснення реабілітаційних програм.

На реконструкцію центру з добудовою рентген-кабінету з обласного бюджету витратили 2 млн. грн.