Ставку за іпотекою можна знизити, але не до 2-3%

Народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства і регіональної політики Ігор ЛИСОВ (фракція Партії регіонів) вважає за можливе зниження в Україні ставок за іпотекою до 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив на прес-конференції.

«У нашій державі, я вважаю, в районі 10% ця програма може бути. Якщо будуть додаткові джерела, щоб можна було знизити, то, звичайно, це потрібно робити», - вважає депутат.

За підрахунками заступника голови комітету, для вирішення житлової проблеми черговиків необхідно побудувати 50 млн. кв. м житла, інвестиції в будівництво якого оцінюються в 260 млрд. грн. при собівартості 5,2 тис. грн./кв. м.

«На сьогоднішній день такі кошти вкласти в будівництво абсолютно нереально», - вважає І.ЛИСОВ.

Коментуючи президентську ініціативу про зниження процентних ставок за іпотекою до 2-3%, народний депутат зазначив: «Я думаю, що будуть розроблені спеціальні програми. Якщо сьогодні дати під 3%, то необхідний потужний, серйозний ресурс. Це потрібно, щоб місцеві органи влади були зацікавлені, щоб для людей, які працюють за тими професіями, що обслуговують населення, було більше преференцій».

Заступник голови комітету відзначив, що стаття 4 закону «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі і житлового будівництва» визначає, що ставка іпотеки має складатися з облікової ставки Нацбанку «максимум плюс 2%».

«Якщо цю статтю реанімувати і запустити як первинний крок, то тоді, враховуючи облікову ставку НБУ 7,75%, якраз входить в позицію 10%. Я думаю, що якби ми з цього почали, то дійдемо і до більш пільгових... Якщо дати сьогодні під 3%, завтра буде навантаження 2-3 млрд., тобто, це ланцюжок, що веде в нікуди», - вважає депутат.

За даними І.ЛИСОВА, пільгові іпотечні кредити під 3% з європейських країн видають лише в Швейцарії, в Росії ставка за іпотечними кредитами досягає 10%, а в Україні ставка 9,5-10% була в 2008 році.