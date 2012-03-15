Мін'юст друкуватиме "чорні списки" по п'ятницях

Міністерство юстиції на своєму офіційному веб-сайті щоп‘ятниці оприлюднюватиме перелік підприємств, щодо яких є підстави для внесення господарському суду пропозицій кандидатур арбітражних керуючих для призначення їх розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами цих підприємств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідне положення міститься в наказі Мін‘юсту про порядок внесення господарському суду пропозицій щодо кандидатур арбітражних керуючих, який підписав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Перелік таких підприємств готуватиметься структурним підрозділом Мін’юсту, який забезпечує реалізацію повноважень Міністерства у сфері банкрутства.

Зокрема, до указаного переліку вноситимуться підприємства щодо яких ухвалою господарського суду порушено справу про банкрутство, введено санацію чи ліквідаційну процедуру. Вноситимуться підприємства, де арбітражного керуючого усунено від виконання обов’язків або Мін’юстом подано до господарського суду клопотання про усунення арбітражного керуючого від виконання повноважень. До переліку вноситимуться підприємства щодо яких Мін’юстом подано господарському суду кандидатури арбітражного керуючого для призначення його розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором тощо.

Не пізніше наступного робочого дня після розміщення Переліку підприємств Мін’юст письмово звертатиметься до уповноважених органів управління державним майном з проханням висловити свою позицію щодо арбітражних керуючих для призначення їх розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами підприємств.

Загалом, указаний наказ спрямований на вдосконалення порядку реалізації Міністерством юстиції повноважень щодо надання пропозицій господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких порушена справа про банкрутство, та в інших випадках, передбачених цим Законом.

Зокрема, наказом збільшено період часу для внесення звернень щодо кандидатур арбітражних керуючих суб’єктами, визначеними у цьому Порядку, вдосконалено порядок опрацювання звернень щодо кандидатур арбітражних керуючих, уточнено критерії, відповідно до яких здійснюється аналіз звернень щодо кандидатур арбітражних керуючих та формуються пропозиції Міністерства юстиції України господарському суду щодо призначення розпорядниками майна, керуючими санацією або ліквідаторами боржників (банкрутів)”.