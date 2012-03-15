У Сімферополі знайшли спотворену дівчину - пошматували собаки?

У Сімферополі сьогодні знайшли спотворену дівчину. Молода кримчанка померла в лікарні.

Про це повідомила УНІАН прес-служба головного управління МВС в Криму.

25-річну дівчину в розірваному одязі виявили вранці в дачному масиві Кам`янка поблизу Сімферополя. «У неї виявлені численні рани всього тіла, які могли бути заподіяні собаками», - заявили в міліції.

Дівчина померла в реанімації. Її тіло направили на експертизу, за результатами якої буде відома причина смерті.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Як повідомляє "Главное", за інформацією кримських ЗМІ, дівчину побили, роздягнули і залишили на узбіччі проїжджої частини.

Як розповідають місцеві жителі, сьогодні близько другої ночі на вулиці лунали гучні чоловічі голоси і крик дівчини, яка просила про допомогу, проте ніхто не надав цьому особливої уваги. Потім жіночі крики вже у супроводі собачого гавкоту повторилися о четвертій ранку.

О 7 ранку люди, які йшли на роботу, побачили страшну картину: на узбіччі дороги в калюжі крові, яка розтеклася на кілька метрів, лежала гола дівчина, її одяг був складений неподалік. Люди викликали швидку, яка забрала її непритомну.

На тілі потерпілої були виявлені численні рвані рани від собачих укусів - ноги покусані до кісток, на голові не було волосся

Місцеві жителі впевнені, що дівчину побили, згвалтували і залишили вмирати, після чого на її тіло накинулася зграя собак.