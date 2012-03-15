Янукович змінив керівника Антитерористичного центру СБУ

Президент указом № 196/2012 призначив першого заступника голови СБУ Петра Шатковського керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 196/2012 призначив першого заступника голови Служби безпеки України Петра ШАТКОВСЬКОГО керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України. Текст указу розміщено на сайті глави держави. Як повідомляв УНІАН, 25 лютого 2012 року В.ЯНУКОВИЧ звільнив П.ШАТКОВСЬКОГО з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України і призначив першим заступником голови Служби безпеки України.

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