Артисти та продюсери виступають проти "податку на гастролі"

Українські артисти та продюсери просять відхилити в другому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про гастрольні заходи в Україні», яким передбачено видачу платного свідоцтва про дозвіл на гастрольну діяльність.

Про це під час прес-конференції в УНІАН заявив голова громадської організації «Коаліція виконавців та продюсерів України» Дмитро ПРИКОРДОННИЙ.

Він зауважив, що Коаліція підготувала лист Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ та низці інших урядовців, у якому наголошується, що Міністерство культури України підготувало цей законопроект без урахування думки фахівців та підприємців, які працюють на цьому ринку.

Автори звернення наголошують на тому, що відповідно до проекту закону, за видачу свідоцтва про проведення гастрольного заходу сплачується сума, яка становить 1% для вітчизняного та 3% для закордонного гастролера, від аншлагової (передбачуваної, а не фактичної) вартості заходу. Таким чином, переконані автори листа, цей збір фактично є податком, який платиться наперед.

Також вони нагадали, що відповідно до тексту законопроекту, Міністерство культури та місцеві органи влади отримують право вирішувати, які саме концертні заходи отримуватимуть дозвіл на проведення.

Музичний продюсер, генеральний директор холдингу Lavina Music Едуард КЛІМ переконаний, що такий закон працювати не буде і призведе до високого рівня корупції у цій сфері.

У свою чергу, голова Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА повідомила, що комітет розглянув цей законопроект і рекомендує його відхилити. «Цей закон спрямований Міністерством культури безпосередньо на те, щоб взяти під ручне керування і додаткові корупційні збори весь медіа-ринок України», - переконана вона.

Н. КОРОЛЕВСЬКА зауважила, що цим законопроектом «впроваджується новий збір, який є податковим, але не прописаний у Податковому кодексі».

Як зазначається на офіційному сайті Верховної Ради України, законопроектом про внесення змін до Закону України "Про гастрольні заходи в Україні" (щодо свідоцтва) № 8757 від 06.07.2011 передбачено (на відміну від чинного Закону) плату за оформлення та видачу свідоцтва про проведення гастрольного заходу та використання коштів, одержаних від цієї плати.

Орієнтовна сума надходжень від плати за оформлення та видачу свідоцтва про проведення гастрольного заходу, за оцінками експертів, складатиме 89,1 млн. грн. на рік.