Завтра відбудеться засідання РНБО
15:13, 03 вересня 2007Суспільство
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Результати Плющ оприлюднить на брифінгу
Завтра, 4 вересня, о 14.30 у Секретаріаті Президента (вул. Банкова 11) відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Як повідомляє прес-служба глави держави, тема засідання – основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення в 2008 році.
Після засідання відбудеться брифінг Секретаря РНБОУ Івана ПЛЮЩА, присвячений підсумкам засідання.
Акредитація на брифінг за телефонами: 255-63-18, 255-65-01, 255-78-44.
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