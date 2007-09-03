Завтра відбудеться засідання РНБО

Результати Плющ оприлюднить на брифінгу

Завтра, 4 вересня, о 14.30 у Секретаріаті Президента (вул. Банкова 11) відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України. Як повідомляє прес-служба глави держави, тема засідання – основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення в 2008 році. Після засідання відбудеться брифінг Секретаря РНБОУ Івана ПЛЮЩА, присвячений підсумкам засідання. Акредитація на брифінг за телефонами: 255-63-18, 255-65-01, 255-78-44.

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