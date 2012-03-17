Злочинна група надавала послуги з прискореного банкрутства

На Львівщині викрито злочинну групу, яка надавала підприємцям послуги з прискореної процедури банкрутства.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, під час розслідування кримінальної справи щодо викритого у 2011 році «конвертаційного» центру працівники податкової міліції Львівщини виявили ще один резонансний злочин.

Податківці встановили, що з метою уникнення відповідальності, очільниця «конвертаційного» центру разом із своїми спільниками блискавично організовувала ліквідацію створених фіктивних фірм, які уже були задіяні у податкових махінаціях. При цьому використовувались схеми прискореного банкрутства.

Під час обшуку офісних приміщень вилучено 12 печаток підприємств-банкрутів та ліквідованих підприємств, а також реєстраційні та фінансово-господарські документи.

Як зазначив УНІАН начальник управління податкової міліції Львівщини Руслан ПЛЮЩ, на даний час вживаються заходи щодо встановлення причинно-наслідкового зв’язку між діяльністю злочинної групи та підприємствами-банкрутами.