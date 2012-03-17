Янукович: оцінювання землі не повинне перевищувати 7 днів

Кабінет міністрів України, Міністерство аграрної політики і продовольства і Державне агентство земельних ресурсів мають в квітні ц.р. видати нормативно-правові акти зі скорочення термінів проведення грошового оцінювання земельної ділянки і надання витягу з Державного земельного кадастру до 7 робочих днів.

Це визначено Національним планом дій на 2012 рік зі впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр., затвердженим указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА №187/2012 від 12 березня ц.р.

При цьому, уряду доручено в квітні внести на розгляд парламенту законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з одночасного здійснення процедури переоформлення прав власності на земельну ділянку і об'єкти, розташовані на земельній ділянці».