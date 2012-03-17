Яхта з українсько-російським екіпажем встановила новий світовий рекорд

Яхта «Скорпіус» з українсько-російським екіпажем, яка здійснює похід до Південного, а потім до Північного полюса, встановила новий світовий рекорд мореплавання – в морі Роса (Західна Антарктида) досягла 77 градусів південної широти.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Сергій САВЕНКОВ, який координує похід екіпажу (яхта стартувала із Севастополя 25 вересня минулого року).

Як сказав С.САВЕНКОВ, за інформацією, що надійшла йому від капітана яхти Сергія НИЗОВЦЕВА, встановивши перший з кількох запланованих рекордів, яхта знову взяла курс у напрямку української полярної станції «Академік Вернадський», куди планує прибути, пройшовши близько 2 тис. миль, орієнтовно через 10 діб.

Як повідомляв УНІАН, екіпаж яхти «Скорпіус» має намір побити кілька світових рекордів мореплавання. Перший – зайти в море Роса, а це 77 градус південної широти; другий – обійти Антарктиду південніше 60-го градуса і Північний полюс у районі 65-70 градусів за один полярний рік; третій – за довжиною маршруту (70 тисяч миль); четвертий - за тривалістю плавання - 2,5 роки.

На шляху до Південного полюса яхта потрапила у 12-бальний шторм, дістала безліч поломок. Після двох тижнів ремонту на Тасманії, заправившись дизельним пальним, продуктами харчування і всім необхідним, «Скорпіус» знову вийшла в море і взяла курс на Антарктиду.