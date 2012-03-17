Завтра в Україні - до 19° тепла

Завтра в Україні опади не очікуються, на дорогах східної частини вночі місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень на високогір'ї Карпат, у східних областях, Криму та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 1-6°, вдень 14-19° тепла; у гірських районах України, на півночі Лівобережжя, у східних областях та Приазов'ї вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 8-13° тепла.

У Київській області у неділю опади не очікуються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6°, вдень 14-18° тепла. У Києві температура вночі 3-5°, вдень 16-18° тепла.