Стан жорстоко побитої в Миколаєві дівчини залишається стабільно тяжким

Стан жорстоко побитої в Миколаєві 9 березня в барі 18-річної дівчини залишається стабільно тяжким, повідомила УНІАН начальник Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Світлана ХОТІНА.

За її словами, «дівчину били ногами. Лікарі кажуть, що на тілі залишилися сліди від взуття. У неї серйозні пошкодження: черепно-мозкова травма в поєднанні з травмою грудної клітки. Це небезпечно і тяжко. Вона знаходиться на штучному диханні. Єдине, що обнадіює: стан не погіршується. Говорити про позитивну динаміку поки що рано».

За словами С.ХОТІНОЇ, на лікування дівчини перераховано 12 тис. грн. доброчинних внесків.

«Стверджувати те, що сьогодні бюджет Миколаєва чи будь-якого іншого міста може покрити витрати на лікування в реанімації, звісно, було б популізмом, - сказала С.ХОТІНА. - Ми стараємося так, щоб у найкритичніші перші три доби, якщо людина потрапляє в біду, забезпечувати ліками з бюджету. Надалі залежно від травми, від стану, якоюсь мірою залучаються гроші родичів і доброчинні внески. Максимально життєво важливі бере на себе бюджет».

9 березня в Миколаєві в одному з барів під час виниклого конфлікту дівчину по-звірячому побив чоловік, після чого вона була доставлена в міську лікарню швидкої медичної допомоги. Досі потерпіла непритомна.