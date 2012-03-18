Янукович нагадав росіянам про Другу світову війну

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності й надалі підтримувати тісні гуманітарні зв'язки між Україною та Росією.

На цьому він наголосив в інтерв'ю російському телеканалу «Росія-24».

«Гуманітарна складова наших відносин має величезне значення», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави зокрема нагадав, що українці та росіяни разом боролися в роки Другої світової війни. Сьогодні, переконаний він, ми повинні пам'ятати й шанувати пам'ять про подвиг того покоління.

«Це покоління переможців, визволителів нас зобов'язує, щоб ми не руйнували гуманітарні зв'язки», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

«Це люди, перед якими ми в боргу... Ми складаємо іспити перед ними, як перед своєю совістю», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.