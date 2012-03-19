У Харкові дорожники нагріли руки на півмільйона

Харківська міжрайонна транспортна прокуратура порушила кримінальну справу стосовно посадових осіб Служби автомобільних доріг у Харківській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора Харківської області Олександра КУХАРА, посадовці Служби автомобільних доріг у грудні 2011 року прийняли та оплатили за рахунок коштів субвенції з державного бюджету реконструкцію однієї з ділянок проспекту Гагаріна у Харкові, які фактично не були виконані. Таким чином державним інтересам вони завдали збитків у розмірі майже 500 тис. грн.

О.КУХАР повідомив, що кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, службове підроблення).