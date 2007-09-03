Блок Тимошенко підготував зобов’язання перед нацменшинами України

Блок Юлії Тимошенко підготував проект зобов’язання перед національними меншинами України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, сьогодні в Ужгороді лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО передала проект зобов’язань для мешканців гірських регіонів, щоб Закарпатська область могла доопрацювати угоду, до якої раніше вже були внесені пропозиції від Прикарпаття і Криму.

Під час поїздки в Ужгород Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що у 2006 році Європейський Союз дав згоду на те, щоб у 50-кілометровій прикордонній зоні на рівні двосторонніх договорів з країнами, які межують з Україною, були підписані необхідні угоди щодо спрощення перетину кордону для представників національних меншин. «Але мені шкода, що досі ніякі переговори не ведуться і не підписуються угоди», - сказала лідер БЮТ.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, після виборів новій владі необхідно буде приділити цьому питанню велику увагу. «Саме тому, - сказала вона, - наша політична сила привезла проект зобов’язання перед національними меншинами, які проживають в Україні. І ми хочемо передати проект зобов’язання представникам нацменшин Закарпатської області, де це питання є актуальним».

Лідер БЮТ наголосила, що ці зобов’язання не повинні створюватись у Києві, а мають народжуватись у Закарпатті.