Гайдаєв: Кабінет міністрів України засудив дії київської влади

Міністр охорони здоров’я України Юрій ГАЙДАЄВ, який вдруге за сьогодні зустрівся з медичними працівниками комунального підприємства "Міська стоматологічна поліклініка" м. Києва, повідомив, що завтра спеціально створена комісія почне перевіряти факти захоплення цього медичного закладу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, Ю.ГАЙДАЄВ підкреслив, що Кабінет міністрів України засудив дії Київської влади. Однак, додав він, у вирішенні цієї проблеми усі зобов’язані дотримуватись чинного законодавства і працювати в правовому полі. “Тільки суд має визначити правомірність прийнятих рішень. Він відбудеться завтра, тому треба чекати його рішення”, - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня зранку представники приватних охоронних структур захопили приміщення стоматологічної поліклініки у Києві по вул. Пімоненка, 10а. Як повідомив депутат Київської міської ради, заступник керівника фракції БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, лікарів, які прибули на свої робочі місця, не пропускали до будівлі. У зв’язку з цим працівники стоматології змушені були викликати працівників правоохоронних органів, зокрема, Шевченківського райвідділу внутрішніх справ, але за словами А.ПАВЛОВСЬКОГО, працівники міліції стали на бік приватних охоронних структур. За його словами, 30 лікарів були затримані працівниками міліції, а керували процесом захоплення будівлі представники столичної влади.

3 вересня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявила, що під час інциденту в київській міській стоматологічній поліклініці столична влада перевищила повноваження.

Як встановила Н.КАРПАЧОВА, інцидент виник у зв`язку з рішенням Київської міської держадміністрації про призначення Юрія БАБАСКІНА виконуючим обов`язки директора стоматологічної поліклініки замість зміщеного з посади Анатолія КРУТЯ, який оскаржує в суді своє звільнення і зараз перебуває в лікарні.

*** Дохід комунального підприємства "Міська стоматологічна поліклініка" м. Києва у 2005 р., за даними МОЗ, становив 4600 тис. гривень, з них заплачено державі 1649 тис. гривень податків, у 2006, відповідно, - 6800 тис. гривень, з них - 2542 тис. гривень податків, за 6 міс зароблено 3895 тис. гривень, з яких заплачено податків 1667 тис. гривень.