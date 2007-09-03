Мер Москви з розумінням сприйняв пропозиції севастопольців

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вважає „дуже корисною” для Севастополя участь делегації міста в святкуванні Дня Москви, що відбулося днями.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу для журналістів у Севастополі С.КУНІЦИН повідомив, що він і голова міської ради Валерій САРАТОВ під час зустрічі з мером Москви Юрієм ЛУЖКОВИМ, зокрема, поставили питання щодо необхідності вирішення соціальних проблем мікрорайону Козачої бухти Севастополя, де на кошти москвичів ведеться житлове будівництво для військовослужбовців ЧФ РФ. За його словами, окрім житлового будівництва, там необхідно розвивати соціальну інфраструктуру, звести поліклініку, дитсадки. Пропозиції севастопольців, зазначив С.КУНІЦИН, "були сприйняті з розумінням".

Крім того, наголосив С.КУНІЦИН, оскільки севастопольці готуються наступного року відзначити 225-річчя міста, то під час перебування у російській столиці також було проведено переговори щодо можливого надання Москвою допомоги Севастополю в організації деяких заходів, зокрема, щодо святкового підсвічування будівель.

Глава виконавчої влади міста також повідомив, що мав зустріч з керівником Московської області Борисом ГРОМОВИМ, який, за його словами, пообіцяв профінансувати ремонт пам`ятника Затопленим кораблям у Севастополі. Цього тижня, сказав С.КУНІЦИН, пам`ятник буде закрито, на ньому розпочнуться відновлювальні роботи.