Два квитки на перший рейс Airbus A380 продані з аукціону за 100 тис. дол.

Два квитки преміум-класу на перший комерційний рейс найбільшого в світі пасажирського літака Airbus A380 були продані з аукціону за більш як 100 тисяч доларів, передає агентство AFP.

Аукціон на eBay був організований авіакомпанією Сінгапурські авіалінії (Singapore Airlines), яка першою одержить новий літак.

За даними представників авіакомпанії, на покупку місць в преміум-класі було подано 160 заявок. Стартова ціна становила 380 доларів.

Місця в економ-класі були виставлені на аукціон по 3,8 долара, і купувалися по 1825 доларів, а місця в бізнес-класі зі стартовою ціною в 38 доларів продавалися по 5900 доларів.

Очікується, що А380 буде переданий авіакомпанії 15 вересня в Тулузі, і за кілька днів прибуде до сінгапурського аеропорту Чангі (Changi Airport).

Перший політ з Сінгапуру до Сіднея А380 зробить 25 жовтня 2007 року, а 26 жовтня повернеться назад в Сінгапур, передає Лента.ру.