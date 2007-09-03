Чим ризикують іноземці через дострокові вибори...

Про необхідність мінімізувати ризики для української економіки та іноземних інвесторів в умовах проведення дострокових виборів в Україні говорили під час сьогоднішньої зустрічі міністр економіки України Анатолій КІНАХ та Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінекономіки, сторони наголосили важливість того, щоб вибори до Верховної Ради пройшли в умовах чесної конкуренції, і після них була сформована дієздатна і ефективна структура влади як запорука для розвитку держави.

Учасники зустрічі зазначили, що підтримують стратегічний курс на формування прозорого конкурентного середовища, створення умов рівноправної конкуренції, посилення захисту прав інвесторів у рамках законодавства.

Під час зустрічі сторони обговорили умови діяльності інвесторів в Україні, напрями реалізації транзитного потенціалу України.

А.Кінах і В.Тейлор приділили особливу увагу необхідності якнайшвидшого ухвалення Податкового кодексу, налагодження сучасних земельних відносин, розвитку фондового ринку.